„Vydejte nám parlament!“ Slovenskou sněmovnu blokují demonstranti, policie proti nim použila slzný plyn

Protestující skandují například hesla „Slovensko nedáme!“, „gestapo“, „vlastizrada“ či „vydejte nám parlament“. Hovoří také o ochraně svých dětí a tvrdí, že nechtějí povinné očkování.

Podle Denníku N se pokusili dostat do budovy parlamentu. Na místě jsou policisté, situaci monitoruje i antikonfliktní tým.

Policie použila proti protestujícím slzný plyn a těžkooděnci vytlačují dav před vchod do Národní rady. Během potyčky mělo dojít ke zranění jedné policistky, což následně potvrdil předseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Její stav si však nevyžádal převoz do zdravotnického zařízení. Kollár označil dle deníku SME celou situaci za fatální selhání policie a policejního prezidenta Petra Kovaříka.

Parlament bude dle Kollára přesto jednat, třebaže se do budovy ráno nedařilo dostat ani poslancům ani novinářům. Kritizoval však postup policie. Pokud by zajistila zátarasy, a protest by se tak odehrával alespoň padesát metrů od parlamentu, k takové situaci by nikdy nemuselo dojít.