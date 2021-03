Chroničtí pacienti se mohou registrovat k očkování s kódy od lékařů specialistů

Kódy, se kterými se přihlásí k očkování do libovolného očkovacího centra, mohou dostávat například lidé s cukrovkou léčenou léky či inzulinem, s rakovinou, po transplantaci nebo na ní čekající, pacienti na dialýze, s obezitou, těžkým astmatem nebo s dalšími vážnými plicními, jaterními nebo srdečními nemocemi. Podrobný seznam diagnóz zveřejnilo ministerstvo na webu pacientských organizací.

Očkovat mladší pacienty, jejichž zdravotní stav může vést při nákaze k vážnějšímu průběhu nemoci covid-19, mohou také přímo nemocniční pracoviště, kde se léčí, nebo praktičtí lékaři. Ti ale zatím mají v ordinacích většinou nedostatek vakcíny, zaměřují se tak převážně na starší 80 let.

Další skupině lidí chce ministerstvo zdravotnictví povolit registraci k očkování po Velikonocích. Zatím není jasné, jestli půjde o lidi nad 65 let nebo nad 60 let. Chronicky nemocných a lidí ve věku 65 až 79 let je zhruba 3,7 milionu.

První dávku vakcíny proti covidu-19 dostal už milion lidí a stát zvažuje prodloužení intervalu mezi dávkami, aby se alespoň první dávkou podařilo rychleji naočkovat víc lidí. Premiér Andrej Babiš (ANO) rozhlasové stanici Frekvence 1 ale v úterý řekl, že vakcína proti nemoci covid-19 od firmy Johnson & Johnson v dubnu do Česka nedorazí. Ministr zdravotnictví přitom ještě v pátek uváděl, že dorazí do České republiky v dubnu desítky tisíc dávek.

V zemi dál trvá tvrdá uzávěra. Předseda vlády bude jednat s lídry opozice o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. Hlasovat budou poslanci o žádosti vlády v pátek, zatím se k ní opozice staví odmítavě. Pokud ji nepodpoří, skončí nouzový stav vyhlášený kvůli opatřením proti šíření koronaviru k 28. březnu.

O pomoc budou moci organizátoři veletrhů žádat od 6. dubna

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo výzvu k programu COVID veletrhy. Žádosti bude přijímat od 6. dubna do 31. května. Podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu bude kompenzovat až 60 procent ztrát.

Pomoc se bude vztahovat na období od března do října loňského roku. Jeden žadatel bude moci získat dotaci nejvýše 20 milionů korun. Na program vláda schválila 600 milionů korun.