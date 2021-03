Roste počet dětí, které chtějí rodiče vzdělávat sami. Stěžují si na on-line výuku nebo nošení roušek

„Ano i my jistý nárůst pozorujeme. Rodiče například nesouhlasí s rouškami pro děti, protože se jim z toho tvoří opary, a tak chtějí raději učit dítě doma,“ vysvětlila ředitelka karlovarské pedagogicko-psychologické poradny Jolana Mižikarová.

Důvody jsou podle ředitele Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Brně Ladislava Smékala různé. „Patří mezi ně například rodičovské obavy z návratu dítěte do běžné prezenční formy výuky z důvodu epidemických rizik, nespokojenost s rozsahem nebo obsahem a kvalitou stávající dlouhodobé on-line výuky dítěte nebo také výhodnost pro některé rodiče, kdy pracují v režimu home office nebo nejsou zaměstnáni vůbec,“ vypočítal Smékal.

„Zájem o individuální domácí výuku je způsoben jak epidemií, tak i nespokojeností se spádovou školou, kam dítě chodí,“ dodala. Nárůst žádostí o domácí individuální výuku registruje i brněnská poradna, která spadá pod okresy Brno-město a Brno-venkov. „V současné době je to asi o 20 procent. Celkové statistiky ale budeme mít k dispozici až na konci května,“ uvedl její ředitel Libor Mikulášek.

Žádosti se začátkem školního roku

Podle ředitele pardubické poradny Jiřího Knolla se zájem o individuální domácí výuku projevuje především na začátku školního roku. „Očekáváme tedy, že se něco podobného může opakovat i letos v září,“ dodal. Podobnou zkušenost má i ředitelka Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně Monika Němečková. „Počet žádostí rostl především na podzim, kdy se opět otevřely školy,“ potvrdila.

Šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý zatím celorepublikový nárůst žádostí o domácí výuku přímo nepotvrdil. „Určitě je možné, že se ten zájem na některých školách zvyšuje. Začalo to s rouškami, některým rodičům vadí ta opatření, takže by to bylo logické,“ vysvětlil Černý.

Například koordinátorka Základní školy Křišťál v Jaroměři Miroslava Paličková jistý nárůst o domácí výuku registruje. „Se zájemci aktivně komunikujeme jejich důvody i představy, aby nedošlo k nějaké unáhlené reakci na současný stav podmíněný epidemiologickou situací,“ vysvětlila.

„Zvýšený zájem pozorujeme, spíš bych řekl, o nejrůznější alternativy. Očekáváme, že se to plně projeví až po skončení stávající mimořádné situace. Zatím lidé řeší věci spíše krátkodobě, ne koncepčně. Oproti minulému roku byl u nás růst dětí na domácí škole asi pětinový,“ dodal ředitel ZŠ Heřmánek v Praze Petr Adamec.