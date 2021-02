Situace v Karlovarském kraji je vážná. Převoz pacientů do Saska využijeme, říká Kulhánek

Podle hejtmana nastala doba, kdy kraj využije nabídky převézt některé své pacienty do Německa. „Kontaktoval jsem premiéra a požádal jsem ho, abychom ten institut transferu přes hranice nepoužívali jen z hlediska intenzivní péče, ale aby byly možné i převozy se standardní péčí,“ dodal Kulhánek.

Karlovarský kraj podle jeho slov stále udržuje ve svých zařízeních volnou kapacitu. „Abychom mohli přijímat pacienty jak pro standardní, tak pro intenzivní péči, a tomu přizpůsobujeme právě ty transfery ať uvnitř regionu, kteří už nepotřebují intenzivní péči, a potom jsou transfery mimo region,“ vysvětlil Kulhánek. Věří, že kraj využije možnost převozu pacientů do saských nemocnic.

Hejtman vysvětlil, že nabídka německých lůžek se stane součástí českého národního dispečinku volných kapacit. Pro Karlovarský kraj je podle Kulhánka přijatelnější převážet pacienty právě do Německa než například na jižní Moravu, kam už převozy proběhly.

Kdy by se mohli první Češi do Německa převážet, nemá vláda představu. „Z Karlovarského kraje jsme přemístili téměř 200 pacientů do jiných nemocnic v rámci České republiky. Dispečink nadále funguje,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Volných covidových lůžek má podle něj Česko aktuálně dost, problémem jsou ale lůžka pro lidi, jejichž stav vyžaduje intenzivní péči.