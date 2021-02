Tripartita chce rychle testy ve školách. Ověření jejich spolehlivosti bude hotové až po plánovaném návratu žáků

Budoucí elektrotechnik Jan Plánička byl ve škole naposledy před Vánoci. Letos ho čekají závěrečné zkoušky, a proto by i on měl být mezi prvními, kteří by se 1. března měli vrátit do školy a v ní se otestovat. „Budu to muset podstoupit, samozřejmě, protože nechci být zavřený doma za počítačem, to je nesmysl,“ řekl student.

Chybí mu hlavně praktická výuka. Další studenti odborných škol by se právě kvůli ní měli do lavic vrátit jako druzí, a to 8. března. Ve třetí vlně, od 15. března, se počítá s žáky devátých tříd.

Ředitel pražské Základní školy Lyčkovo náměstí Jan Korda se na návrat žáků těší, z testování ale radost nemá. „Zaprvé se bojím té odpovědnosti, že ta odpovědnost se přehazuje na nás jako na učitele, pedagogy, abychom kontrolovali zdravotní stav toho dítětě, to je první věc. A pak samozřejmě organizace,“ řekl.

Pro všechny včetně učitelů by mělo být na otestování dvakrát v týdnu v pilotní fázi k dispozici přes tři a půl milionu neinvazivních testů. Na jejich nákup uvolnila vláda z rozpočtové rezervy až 250 milionů korun. „Ministerstvo vnitra v úterý oslovilo šest dovozců nebo výrobců, podle toho, jak to je s žádostí o zaslání nabídky. Chceme vidět cenu a harmonogram dodávek,“ upřesnil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).