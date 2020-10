Stát dá 500 milionů korun na pomoc cestovním kancelářím, agenturám a průvodcům, oznámila Dostálová

„Ale to neznamená, že by zkrachovaly, spousta cestovních kanceláří sama uzavřela provoz nebo přerušila svou živnost. Ale devět kanceláři skutečně oznámilo úpadek,“ dodala s tím, že Česko má největší počet cestovních kanceláři a agentur na 100 000 obyvatel v rámci Evropy.

Jiránek: Počet zaměstnanců v cestovním ruchu klesne podle odhadů o polovinu

Cestovní a ruch a připojené oblasti jsou nejvíce postiženými částmi hospodářství, uvedl poslanec a místopředseda sněmovního hospodářského výboru Martin Jiránek (Piráti).

„Podle současné situace se odhaduje, že z cestovního ruchu odejde 117 tisíc z 230 tisíc zaměstnanců, to znamená padesátiprocentní pokles. Pokud se to nezlepší do konce roku, bude to ještě horší,“ upozornil Jiránek v Událostech, komentářích.

Řekl také, že tržby v odvětví klesly podle aktuálních údajů oproti normálu zhruba o 61 procent. Červencový odhad uváděl, že se tržby ve srovnání s loňskem propadnou na 158 miliard korun, tedy téměř na polovinu.

Ještě větší ztráta se předpokládá u velkých měst závislých na zahraničních turistech. U Prahy experti očekávají pokles o zhruba 70 procent a u Karlovarského kraje o přibližně 60 procent. Cestovní ruch tvoří tři procenta z hrubého domácího produktu Česka.

