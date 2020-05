Krakov bez turistů. Město kvůli krizi v cestovním ruchu přichází o miliardy

Centrum Krakova bývá plné turistů nejen v hlavní sezoně, kvůli pandemii je ale téměř prázdné. Loni do města přijelo čtrnáct milionů návštěvníků. Z toho více než tři miliony byli cizinci, kteří tam tradičně nejvíce utrácejí.

Restaurace – ať už více či méně turistické – jsou nyní zavřené, zatím se nesmí ani na zahrádky. Některé podniky nabízejí aspoň jídlo nebo pití s sebou, tržby jsou ale i tak pětkrát nižší.

„Už před měsícem jsme žádali o vládní pomoc a teprve teď dostáváme první odpovědi, že je třeba něco doplnit. Občas s námi nekomunikují vůbec,“ stěžuje si Urszula Koziełová, majitelka jednoho krakovského bistra, která věří, že podnik udrží a nikomu nebude muset dát výpověď.

To majitel penzionu v širším centru Krakova Wiesław Kaczorowski už sice otevřít mohl, do léta ale rezervace chybí a o prázdninách čeká jen hrstku hostů. Ani on zatím od státu žádnou pomoc nedostal.

„Každý příjezd je vždy alespoň něco. Lepší je, aby bylo cokoliv, než aby nebylo nic. Protože prostředků, které mi zbyly, není mnoho,“ podotýká Kaczorowski.