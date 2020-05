„You Are The Champions“. Kapela Queen zahrála pro zdravotníky v první linii

Píseň „We Are The Champions“ napsal před více než čtyřiceti lety Freddie Mercury. Hit nestárne a je pravidelnou součástí sportovních ceremoniálů. Spoluzakladatelé kapely Queen a Mercuryho staří parťáci Brian May a Roger Taylor se ale v souvislosti s pandemií rozhodli píseň věnovat nikoliv sportovcům, ale těm, kteří bojují s koronavirem v přední linii – doktorům, zdravotníkům a sestřičkám.

„Stejně jako jsme poslali naše mladé muže a ženy do dvou světových válek k boji, tito mladí muži a ženy nyní bojují za nás a riskují každý den své životy,“ prohlásil kytarista Queen Brian May pro časopis Rolling Stone. „Je to pro každého, kdo tam venku pracuje a ohrožuje tím svůj život,“ dodal.

Po smrti Freddieho Mercuryho v 90. letech zpívalo slavnou píseň s Queen několik zpěváků i zpěvaček. Text se ale za čtyři desetiletí nezměnil. Až teď. Zpěvák Adam Lambert spontánně vyměnil slovo „We“ (My) za „You“ (Vy). Změna je to zdánlivě kosmetická, v kontextu významu písně a současné situace ve světě ale zásadní.