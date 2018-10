Povolební vřava utichá. Pražští vyjednávači mají den pauzu, v Kladně doznívají spory o SPD

Poté, co předseda TOP 09 Jiří Pospíšil pohrozil svému zastupiteli Petru Haškovi vyloučením kvůli spolupráci s SPD, ten ze strany vystoupil. Naopak zastupitel z Pirátské strany Jakub Václavovič přenechá zastupitelský mandát náhradnici, protože se spoluprací s SPD sám nesouhlasí.

Jasnější představu o budoucím vedení má nyní i Olomouc. Z pondělního jednání vyplynulo, že ANO bude nadále jednat už jen s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně. Koalice by se obešla i bez posledně jmenovaného uskupení, ale v tom případě by měla většinu jediného hlasu, což ANO nestačí.

Skončilo naopak jednání s hnutím ProOlomouc, které bylo ve volbách druhé, a Piráty se Starosty, jejichž společná kandidátka je třetí nejsilnější. ANO nechtělo připustit, aby zbylé strany byly v radě dohromady silnější, když mají v zastupitelstvu o dva hlasy méně. „Jejich opakovaný požadavek na to, aby měli i při zisku 12 mandátů nadpoloviční většinu v radě spolu s dalšími skutečnostmi, které tam zazněly, a jejich představami, nás vedou k tomu, že ve formátu tohoto dvojbloku je další jednání pro nás velmi obtížně představitelné,“ uvedl lídr ANO Miroslav Žbánek.

V Praze si pak strany, které chtějí sestavit koalici, dají přestávku. Zástupci Pirátů, Praha sobě a TOP 09 (resp. Spojených sil pro Prahu) se sice sejdou k trojstrannému jednání, ale až ve středu. „Naši zastupitelé na základě dosavadních jednání vidí jako nejrealističtější řešení pro Prahu trojkoalici s Pirátskou stranou a uskupením pana Čižinského Praha sobě,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který přitom krátce po volbách hovořil i o možnosti, že by místo Pirátů spolupracoval s ODS.

Mezitím se ale ještě sejde stávající městská rada, kterou tvoří zástupci ANO, ČSSD a bývalé Trojkoalice. Ta sestávala z lidovců, STAN a Zelených. „Rada nemůže přestat fungovat. Nevíme, jak dlouho bude trvat, než se utvoří nová koalice, může to být několik týdnů, ale může to být také půl roku. Některá rozhodnutí ale nesnesou odkladu, takže my fungujeme dál,“ uvedla

primátorka Adriana Krnáčová (ANO).