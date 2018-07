Festival ve Varech vyhráli rumunští barbaři, i pro Čechy něco bude

Jeho příběh o podílu Rumunů na holocaustu za druhé světové války byl po svém festivalovém uvedení skloňovaným kandidátem na vítěze. „Esejistická forma, v níž se v dlouhých záběrech vášnivě diskutuje, předčítá z knih či pouští archivní záznamy, může být zkouškou trpělivosti, ale dovoluje problematiku prozkoumat z mnoha pohledů. Faktografii Jude ovšem vyvažuje kousavým ironickým humorem. Odvaha tématu i formálních prostředků předurčuje snímek na festivalu k zisku nějakého ocenění,“ napsal například o dramatu náš festivalový recenzent.

Hlavní porota udělila ještě zvláštní cenu Cestě do Florianópolisu . Argentinská režisérka Ana Katz vypráví s jemným humorem a lehkou melancholií o cestě jedné rodiny do tohoto brazilského letoviska. Argentinská herečka z tohoto snímku Mercedes Morán si navíc odnáší cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Oceněný Barry Levinson: Film nás propojuje

Svou cenu udělují ve Varech i diváci. V letošním ročníku nejvíce přáli Rain Manovi. Třicet let starý autistický příběh tu osobně uvedl jeho režisér Barry Levinson. A zdržel se až do konce přehlídky, aby si převzal Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.

V děkovací řeči poukázal na univerzální jazyk filmu: „Je to mimořádná pocta pro kluka, který vyrostl v Marylandu a teď dostává cenu za přínos světovému filmu. Na filmu je jedna skvělá věc - je to forma, která propojuje celý svět bez ohledu na to, odkud pocházíte. Příběhy se vyprávějí po celém světě a my se s nimi dokážeme ztotožnit, ať už jsou jednoduché, extravagantní, směšné nebo smutné. V dnešní době nás rozdělují různé pocity, je dobré si uvědomit, že se spíš navzájem podobáme, než bychom byli rozlišní, a to nám dává jazyk filmu, propojuje nás jako obyvatele jedné planety.“

Cena pro Roberta Pattinsona a Jaromíra Hanzlíka

Během ceremoniálu předával také prezident festivalu Jiří Bartoška „svou“ cenu dvěma filmovým osobnostem. Za podporu nezávislého filmu si pro ocenění dojel z Velké Británie Robert Pattinson, který při přebírání připomněl, že tohle je směr, kterým by se rád ubíral, a raději zapomněl na Twilight ságu, jež ho proslavila.

Zvětšit obrázek Zmenšit obrázek Zvětšit obrázek na celou obrazovku Jaromír Hanzlík s Cenou prezidenta festivalu na 53. MFF Karlovy Vary Zdroj: ČTK Autor: Slavomír Kubeš

Druhým závěrečným oceněným byl český herec Jaromír Hanzlík. „Podruhé jste mě dojali,“ přiznal s odkazem na potlesk vestoje, který se mu už na festivalu dostal při projekci filmu Bloudění. „Ty jsi mě tímto oceněním poslal do společnosti báječných kumštýřů. Chtěl bych poděkovat kormě tebe především divákům a jsem jim vděčný za jejich přízeň,“ vzkázal Jiřímu Bartoškovi a svým příznivcům.

Naopak na úvod festivalu už Křišťálový globu za přínos kinematografie obdržel Tim Robbins.