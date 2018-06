Věznice Shawshank dovede Timu Robbinsovi zlepšit den, Trump zhoršit

„Je pro mě pocta, že tady mohu být. Nejen s vámi se všemi v tomto sále, ale i na této malé oslavě života a kariéry Miloše Formana,“ přiznal Tim Robbins na zahajovacím večeru spojeném s promítáním digitálně restaurované verze Formanovy hořké komedie Lásky jedné plavovlásky. S oscarovým česko-americkým režisérem měl dokonce natáčet film, ale z projektu sešlo, zmínil v děkovném projevu při převzetí Křištálového globu.

Trump? To je podvodník

Mluvil v něm také o současné společnosti: kritizoval návrat xenofobie, nesnášenlivosti a populismu. Robbins patří ke kritikům prezidenta Donalda Trumpa, je známý svými liberárními názory, které se nebojí veřejně prezentovat. Na sobotní tiskové konference ho označil za podvodníka, který podvedl i své voliče.

Ale vrátil se i hlouběji do minulosti. „Demokracie a důvod, proč v ní máme svobodu slova, neznamená, že můžeme demokracii používat, když se nám to hodí, ale abychom svobodu slova využili v těžkých chvílích. To je velmi důležité a přál bych si, aby víc lidí využilo právo a svobodu slova vzhledem k informacím, které měli. Například před iráckou válkou, která byla celá založená na manipulaci s informacemi, manipulaci se zpravodajskými údaji a vedla potom k lidské tragédii, kdy zemřely stovky tisíc lidí,“ uvedl.