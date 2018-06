Vary prožívají Lásky jedné plavovlásky. Jen kvůli Miloši Formanovi

Mimochodem na kole po Karlových Varech jezdil také americký herec Woody Harrelson, jehož Forman obsadil do kontroverzního snímku Lid versus Larry Flynt a jenž patřil k hostům, které Forman na festival přivedl.

Forman, představitel československé nové vlny, který se dovedl prosadit i v Hollywoodu, podporoval karlovarský festival od jeho porevolučních začátků. V roce 1990 do Varů přijel spolu s kostýmním výtvarníkem Theodorem Pištěkem na kole – z Paříže. Před dvěma lety se rozhodli tento moment připomenout novináři Petr Vizina a Petr Skočdopole, když na festival dojeli na bicyklu z Prahy. Letos se k jízdě připojili další nadšenci.

Ve filmu iluzi velké lásky podlehne Hana Brejchová. Jedna společná noc jí stačí k tomu, aby se za svým vyvoleným vypravila do Prahy, kde ji ovšem místo romantiky s Vladimírem Pucholtem čeká zklamání. Tragikomedie o lásce měla premiéru v srpnu 1965 na festivalu v Benátkách. Byla nominovaná na Oscara i Zlatý glóbus, nakonec za ni Forman získal Státní cenu Klementa Gottwalda.

„V každém filmu použil jiný druh hudby. Neměl žádný klíč, podle kterého by si vybíral. To je dobře vidět třeba na rozdílu mezi Amadeem a Přeletem nad kukaččím hnízdem, kde zní zvláštní kombinace rockové a elektronické muziky. Vždycky uměl vybrat vhodnou hudbu pro to dané téma,“ domnívá se americký dirigent. Koncert připomíná také hudbu z filmů Formanových současníků a přátel.