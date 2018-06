Dokumentarista Manskij: Havel i papež by se stali Putinem, kdyby byli na jeho místě

Dokud se nepodaří změnit systém, nezbavíme se autoritářských vůdců, to systém dělá z lidí diktátory, obává se ruský dokumentarista ukrajinského původu Vitalij Manskij. Karlovarský festival vybral do soutěže dokumentů jeho Svědky Putinovy. Snímek, v němž filmař sledoval Vladimira Putina poté, co se stal v roce 1999 poprvé prezidentem.