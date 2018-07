Dokumentaristka z Mosulu: Válka není jen dobro a zlo, je to šedá oblast, ve které se děje všechno

Vztahy se ale prý rychle upevnily díky tomu, že s nimi dokumentaristka vyjížděla všude, včetně první linie. „Brali to tak, že jsem jim porozuměla, co ten den prožívají, protože jsem to s nimi prožila,“ podotýká. Na rozdíl od ní byla už pro její „kolegy“ válka něčím, co je prostě neoddělitelnou součástí běžného života. „Souvisí to i s tím, jak se dívají na smrt. Všechno pokračuje dál – bitva se nezastaví, ani válka se nezastaví pro někoho, kdo umřel. Samozřejmě že smutek je obrovský, ale oni to berou tak: musíme ho zablokovat, máme misi, musíme pokračovat dál.“

V Mosulu to bouchalo pořád, strach je dobrý, ale nesmí ho být moc

Sama se musela „otrkat“, jinak by těžko mohla tak dlouhou dobu zvládnout. V situacích, kdy člověk nevěděl, jestli přežije, se prý ocitala téměř každý den. Součástí „běžného“ Mosulu byli snipeři, nálety i sebevražední útočníci.

Filmařka navíc nebyla ozbrojená, ani v první linii. „V Mosulu to bouchalo pořád,“ shrnuje lakonicky Jana Andert. „Po určité době se tomu ale člověk přizpůsobí, ne, že by mu to přišlo normální, ale patří to k tomu, kde je.“