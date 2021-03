Poslušně hlásím, že se snažím přežít. Stoletý Švejk je mrazivá tragédie pod maskou smíchu

Krajně nehostinný svět

Když se v roce 1914 po smrti Františka Ferdinanda d'Este rozhořela první světová válka a Rakousko-Uhersko vstoupilo do války s Ruskem, byl Jaroslav Hašek odvelen na východní frontu. Jeho „výprava do dějin“, jak své válečné anabázi přezdíval, se dost podobala té, kterou později absolvoval Švejk – z Prahy do Českých Budějovic, přes Most nad Litavou a maďarský Miškovec na východní Slovensko a odsud na bojiště polsko-ukrajinského pomezí.