Pavla Horáková: Je Švejk obrazem češství?

Je zvykem tento předpoklad vyvracet s poukazem na to, že národ Švejka chápe špatně, četl-li ho vůbec, kniha a film jsou dvě různé věci, a tak dál. Dnes ovšem není až tak zajímavé, zda Haškova postava ve své době vystihovala jisté rysy češství, ale spíš nakolik si ji Češi za sto let přisvojili a vrostli do ní. Do znárodněného obrazu Švejka se totiž dokážou zpětně stylizovat i ti, kdo román nečetli.

Za skutečnost, že se živoucí Švejkův archetyp dál replikuje, vděčí velkou měrou ladovskému ztvárnění a filmovým zpracováním. Díky nim rozkvetl druhý život Josefa Švejka, ten z nástěnek v kancelářích, kde na nekvalitních fotokopiích pod Ladovou ilustrací pronáší dobrý voják výroky, které Haškova postava nikdy nevyslovila. Tyto apokryfní citáty dál přiživují v národě obraz Švejka, který se už sto let vyvíjí bez Haškova přičinění, protože autor je symbolicky i skutečně mrtev. Novým vtělením Švejka je těžké uniknout, jeho obraz zdobí kdejakou turistickou hospodu, prodává Česko do ciziny, sám sebe obnovuje a utvrzuje.

A právě tento zvulgarizovaný Švejk je obrazem jisté nezanedbatelné části českého mužství, které bylo v minulém století opakovaně připraveno o svůj výsostný úkol bránit a bojovat, shledalo, že žádná snaha nemá smysl, a zhlédlo se v postavě, která jako by to vše předznamenala.

Švejk dvojího druhu