Kvůli kontejnerovému bydlení přestala s Mostem spolupracovat Agentura pro sociální začleňování

Město Most spolupracovalo s Agenturou pro sociální začleňování od roku 2008. Spolupráce byla po dobu několika let v režimu vzdálené podpory. V lednu 2016 po podpisu memoranda se obě strany aktivovaly. Vznikl strategický plán sociálního začleňování města na období 2017–2019 a místní plán inkluze na stejnou dobu.

Na základě těchto dokumentů město a neziskové organizace mohly čerpat dotace z evropských operačních programů v celkové výši 133 milionů korun.

„Realizace projektů vytvořených v rámci výše uvedené spolupráce se jejím ukončením neohrozí, až na výjimku tří projektů financovaných z operačního programu Vývoj, věda a vzdělávání v souhrnné hodnotě 43,8 milionu korun,“ uvedla náměstkyně primátora Markéta Stará (ProMOST). Jsou to projekty, které se ještě nerealizovaly.

V projektu nazvaném Prevence školního neúspěchu ZŠ v Mostě počítaly základní školy s personálním posílením, vybavením škol a úhradou vzdělávacích aktivit. „Tyto peníze budou v nejbližším období školám chybět. Samozřejmě i aktivity ostatních projektů nemáme čím nahradit a v procesu sociálního začleňování o jejich přínos jednoznačně přijdeme,“ uvedla Stará.

Když se osvědčí kontejnerové bydlení, půjdeme touto cestou, řekl primátor

Hlavním důvodem pro ukončení spolupráce je podle města jeho záměr postavit v sociálně vyloučené lokalitě Chanov modulové bydlení. Stav panelových domů na tomto sídlišti totiž není dobrý. Město nejprve investovalo do oprav zdevastovaných budov, několik zcela zničených pak dalo rovnou zbourat.

Sídliště Chanov, které vzniklo na konci 80. let, by se mělo podle plánu vedení města postupně proměnit. „Nejsme rozhodnuti tuto lokalitu demolovat, ale některé domy nejsou v dobré kondici. Pokud by se nám osvědčilo kontejnerové bydlení, šli bychom touto cestou,“ uvedl už dříve mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).