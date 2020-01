Část Lužické nemocnice se uzavře. Kvůli insolvenci zůstanou prázdná lůžka na interně i chirurgii

Některá oddělení Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku od soboty pozastaví svůj provoz. Vyplývá to z rozhodnutí insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové. Omezení se týká interního i chirurgického oddělení lůžkové péče; dočasně se uzavře také chirurgická ambulance. Interní ambulance bude otevřená pouze ve všední dny do 15 hodin. Ostatní provozy a ordinace zůstanou beze změny, nemocnice by měla také dokončit naplánované výkony.