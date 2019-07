Města si pochvalují bezdoplatkové zóny. Tím se ale problém neřeší, varuje Institut pro sociální bydlení

Vůbec první bezdoplatkovou zónu vyhlásili v říjnu 2017 v Sokolově na Karlovarsku. Podle vedení města se opatření osvědčilo. „Ne že by došlo k rapidnímu zlepšení situace, ale co je pro nás taky podstatné, nedošlo ke značnému zhoršení. To byl jeden z cílů,“ zdůraznil místostarosta Sokolova Jan Picka (ČSSD).

Jenže to, že si města opatření pochvalují, nemusí podle nevládních organizací znamenat, že se situace jakkokliv zlepšila. „Je to rétorika směrem k voličům. Obce nemají příliš nástrojů, jak to řešit, nemáme zákon o sociálním bydlení. Starostové nakonec musí říct, že to funguje, ale ve skutečnosti to žádné řešení není – a rozhodně ne pro lidi, kteří jsou mimo trh s bydlením a přichází i o to nuzné bydlení, které mají,“ zdůraznila Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi.

Podle institutu letos využilo možnost vyhlásit bezdoplatkovou zónu už 91 obcí a měst. Nejvíc jich je v Ústeckém kraji, žádnou zónu zatím nehlásí Pardubický a Jihomoravský kraj.