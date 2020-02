Prostějov chce postavit hokejové šatny za 90 milionů. Předražené, namítá opozice

Více než deset šaten, zasedací místnost, tělocvična nebo bufet. To všechno by mělo být součástí šaten pro mladé prostějovské hokejisty za 93,5 milionu korun. Podle Národního investičního plánu by přitom 100 milionů korun měla stát výstavba celého zimního stadionu.

Projekt se proto nelíbí prostějovské opozici. „Šatny potřebují, to je bez debaty, ale ne za 90 milionů,“ řekla zastupitelka města Prostějov Hana Naiclerová (Změna pro Prostějov).

Podle vedení radnice ale cena odpovídá situaci na stavebním trhu. „Bohužel tady stále máme stavební boom a ceny jsou z hlediska poskytovatelů velmi vysoké,“ tvrdí náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO). Finální cena za projekt se ve skutečnosti ale může lišit, určí ji až soutěž. Poté se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva. To rozhodne, zda se šatny postaví, nebo ne.

„Největší problém je, že ten projekt se tady objevil jako z Marsu. Najednou to tady bylo a hlasujte a dejte nám volný mandát k tomu, abychom ten projekt přetvářeli. Nejdřív to bylo 130 milionů, potom 90 milionů, teď se hovoří o 70 milionech,“ řekl zastupitel Petr Ošťádal (STAN, Na rovinu!).