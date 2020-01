Slepice vedle chovu s ptačí chřipkou ve Štěpánově nakažené nebyly. Mimořádná opatření trvají

Žádné další ohnisko viru H5N8 veterináři v Česku neobjevili. Nakažené nebyly slepice ze dvou sousedních chovů, které utratili v sobotu. „Pokud nedojde k žádnému výskytu, tak nás čeká 30denní lhůta, kdy budeme sledovaní,“ řekla starostka městyse Štěpánov nad Svratkou Šárka Kunčíková (ODS).

Už během neděle ve Štěpánově sepsali seznam veškerého ptactva. Celkem jsou v obci asi tři stovky domácností a nějaký chov má každá třetí. Soupis nakonec ukázal na 1111 kusů drůbeže, 196 holubů, 45 okrasných ptáků a 18 kusů koroptví, bažantů a podobných ptáků. V součtu jde o 1370 kusů.

Zatím se ve Štěpánově nad Svratkou kvůli ptačí chřipce vybíjet chovy drůbeže nebudou. Opatření pro ochranné pásmo a pásmo dozoru platí dál. Ve středu přijdou výsledky i z dalších chovů, které s tím původním nakaženým sousedily. Pak se rozhodne, co dál. pic.twitter.com/3CjXOz3NKy — Andrea Čandová (@Candova_CT) January 20, 2020

Podobně postupovali i v nedalekém Ujčově. Podle starostů by se sčítání drůbeže a dalších chovaných ptáků mělo týkat vesnic až do deseti kilometrů od Štěpánova, kde veterináři vyměřili ochranné pásmo a pásmo dozoru. Sčítat se tak budou ptáci třeba i v části Kozlov Bystřice nad Pernštejnem. Seznam ptactva, který starostové musí doručit nejpozději do středy, je ale jen informační, veterináři se totiž rozhodli zatím drůbež v ochranném pásmu neutrácet.

O potvrzení nákazy vysoce nakažlivého viru H5N8, který je pro ptáky smrtelný, informovala Státní veterinární správa (SVS) v sobotu. V postiženém malém chovu bylo 12 slepic a tři kachny. Šest slepic uhynulo a zbylá zvířata utratili veterináři na místě v sobotu dopoledne.