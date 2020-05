Na barokní most v hraničním pásmu u Mikulova se zapomnělo. Před opravou jej museli dělníci vykopat

U Mikulova dělníci dokončují opravu historického mostu s patnácti cihlovými oblouky ze 17. století. Je součástí areálu kulturní památky letohrádku Portz Insel. Most léta chátral. S obnovou začali před rokem. Součástí projektu je i obnova a zpřístupnění starých cest. #Mikulov pic.twitter.com/39gMGBLDlL — Aneta Beránková (@Berankova_CT) May 15, 2020

Po odtěžení hlíny se pod patnácti oblouky mostu objevila spodní voda. Nakonec poslouží jako přírodní jezírko. Ve vodě rybníku obklopujícího ostrůvek s letohrádkem ostatně most stál i v dobách kardinála Františka Dietrichsteina, který jej nechal postavit.

„Je to barokní most z první poloviny 17. století s obrovským významem. Historicky spojoval přes rybník ostrov Insel. Nicméně po 18. století po vysušení se stal téměř nepotřebným. Když nastoupil komunismus, tak tady bylo zakázané území,“ popsal starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS).

V hraničním pásmu tak zarostly i cesty vedoucí do Rakouska. Jako součást projektu je ale na rakouské straně obnovili a zaniklé původní historické stezky vybudovali teď znovu. „Vzniklo napojení až do rakouského Drasenhofenu. To umožní napojení i na rakouské cyklostezky,“ uvedla Korandová. Společně s mostem by měly být přístupné turistům už letos v létě.