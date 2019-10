Lidé ze sídlišť vyhodí do popelnice 33 kilogramů potravin ročně, ukázal výzkum

Panelák, vila a venkovský dům. Tři různé typy zástavby, obyvatel i způsobu jejich života, a to včetně vyhazování odpadků. Na to se teď u 900 domácností v Brně soustředí univerzitní výzkum.

„V různých typech zástaveb lidé mohou s potravinovými zbytky, které nezkonzumují, zacházet různým způsobem,“ popsala vedoucí Ústavu marketingu a obchodu Mendelovy univerzity Lea Kubíčková.

Výzkum přitom neprobíhal ani v laboratoři nebo u počítače, ale přímo na smetišti. Vysypané popelnice pracovníci najaté firmy ručně roztřídili a pak zvážili. „Potraviny se přesívaly přes síto s oky čtyři na čtyři centimetry. Co zůstalo na tom sítě, bylo rozdělováno do nádob, podle toho, jakého je to původu,“ vysvětlila Kubíčková.

Průměrní obyvatelé sídlišť v Brně vyhodí ročně do popelnic zhruba 33 kg potravin. Alespoň podle prvotních výsledků výzkumu @PEFMENDELU. #Plýtvání měřili v srpnu unikátní metodou - přímo při svozu odpadu. Porovnávali sídlištní, vilovou a venkovskou zástavbu, celkem 900 domácností. pic.twitter.com/S0gGH8pWx3 — Markéta Chumchalová (@Chumchalova_CT) October 31, 2019

Nejvíc potravin obsahují kontejnery na sídlištích

Stejný postup je nad vysypanými popelnicemi čeká ještě několikrát, závěry srpnového měření ale představili už ve čtvrtek. Podle prvních výsledků nejvíce jídlem plýtvají obyvatelé sídlišť. Průměrný člen domácnosti vyhodí ročně do popelnice zhruba 33 kilo potravin.

To je pro představu asi třicet pecnů chleba. Právě pečivo patří k potravinám, které se vyhazují nejčastěji, stejně jako zelenina a ovoce nebo mléčné výrobky. Asi o třetinu méně jídla vyhazují do popelnic lidé žijící v rodinných domech. Zbytky zeleniny totiž zkrmují zvířata nebo je kompostují.