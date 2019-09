Od „žirafy“ po díla ukrytá v kampusu. Masarykova univerzita vydala průvodce po brněnských sochách

„Byl jsem z toho v šoku. Říkám si, že to asi lidé potřebují, a tak to dělají, ale snad to nejsou proboha všichni, co k soše chodí kvůli téhle fotce,“ podotkl autor sochy Jaroslav Róna.

V rámci projektu Sochy pro Brno brzy přibudou do ulic města další dvě, jedna věnovaná páteru Martinu Středovi a další architektu Adolfu Loosovi.