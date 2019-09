Včelí mor doutná nenápadně. Brněnští vědci vymýšlejí, jak jej odhalit v zárodku

Michal Bittner včelaří asi pět let. O své úly a jejich obyvatelky se stará s pečlivostí. Představu, že by je kvůli nákaze musel spálit, raději zahání. „Je to pro nás veliký strašák. V Česku není možné léčit tuto bakteriální nemoc, úly se musí spálit. Takže pro včelaře je to obrovská rána, těžko se s tím potom srovnávají,“ popsal.

Včely Michala Bittnera jsou zdravé, jak ukázalo i nedávné vyšetření. Zdravě se vyvíjí i poslední letošní dorost. Přesto je podle něj nákaza včelím morem i hnilobou zákeřná v tom, že promoření úlu trvá dlouho.

„Rok až dva téměř nic na tom včelstvu nepoznáte,“ upřesnil. Mít po ruce rychlou, levnou a snadno dostupnou metodu testování obou nemocí by pomohlo. Včelaři by pak mohli včas ochránit sice blízké, ale ještě zdravé úly.

Vědci z @CEITEC_Brno vyvinuli přístroj pro detekci hniloby včelího plodu. Dnes se nemoc potvrzuje kultivační metodou, což trvá několik dní. Novinka to umí za 2,5 hodiny. Teď výzkum rozšiřují - chtějí, aby relativně levně, rychle a z terénu dovedli poznat i mor včelího plodu. pic.twitter.com/lOS3zYNoGl — Lucie Kučerová (@Kucerova_CT) September 20, 2019

Nemoc odhalí z včelího mělu

S obranou úlů pomáhají včelařům brněnští vědci. Z takzvaného včelího mělu, odpadu napadaného na dno úlu, umí přímo v terénu poznat hnilobu plodu přístroj vyvinutý výzkumníky. „My se právě v té naší metodě snažíme, abychom měli takové rychlé odhalení, které umožní včasnou diagnostiku a zároveň bude proveditelné někde v polních podmínkách a nebude potřebovat žádnou drahou instrumentaci,“ vysvětlil výzkumník Zdeněk Farka z CEITECu.

Výzkum trval dva roky, výsledkem je takzvaný funkční vzor. Jestli se nápad ujme a někdo novinku začne vyrábět, bude záležet na zájmu firem. Vědci ale už teď pracují dál. Kromě hniloby včelího plodu chtějí přímo u včel otestovat i včelí mor.