Na demolici poničeného domu v Lenoře dá kraj až čtyři miliony. Torzo má jít k zemi do konce roku

Jihočeský kraj původně počítal s tím, že pro Lenoru uvolní dva miliony korun. Jenže odhad ukázal, že demolice může stát až čtyři miliony korun bez daně. Proto kraj částku zvýšil. Podle Marty Spálenkové z oddělení krizového řízení krajského úřadu soutěž na demolici konečnou částku o něco sníží.

Termín stržení domu je zatím jen odhadován. „Už se trochu bojím být optimista. Ale byla bych velmi ráda, aby se lidé na tu ruinu do konce roku už nemuseli dívat,“ řekla novinářům Spálenková.

Výsledek výběrového řízení bude ještě na některém ze svých listopadových zasedání schvalovat krajská rada. „Snaha bude, aby se to povedlo už do 7. listopadu. Pokud bychom to všechno nestihli, šlo by to do rady o dva týdny později,“ řekla Spálenková.

Část obyvatel se vrací domů

Výbuch a požár zničil jeden obytný dům, který bude stržen. Další dva obytné domy byly poškozeny a lidé je museli opustit. Do svých bytů se po opravách postupně vracejí.

Policisté a hasiči zjišťují přesné příčiny tragické události. Podle místních obyvatel požár a výbuch úmyslně založil jeden z obyvatel domu, který v něm zemřel. Policie případ vyšetřuje jako úmyslný trestný čin.