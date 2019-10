Do bytů v Lenoře, poškozených výbuchem plynu, se pomalu vrací obyvatelé

Série detonací plynu a následný požár úplně zničily jeden bytový dům a dva sousední poškodily. I v jejich případě je ale nutná oprava, bez které se do nich nemohou vrátit lidé. Hlavně výměna oken. Opravy začaly tento týden.

V úterý nemocnice na Vinohradech České televizi potvrdila, že propustila jednoho z nejvíc zraněných mužů. Druhý zůstává v umělém spánku. Do domu nejvzdálenějšího od výbuchu se už téměř všichni vrátili. Ještě Pavel Maďar čeká, až z nemocnice propustí jeho maminku, o kterou se stará. „Byl to pro ni šok, velký šok, ještě teď na to vzpomíná,“ uvedl Maďar.