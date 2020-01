Aby se nemuselo zpomalovat. Dopravní podnik opravil poruchové tramvaje 15T a chce zvrátit rozhodnutí Drážního úřadu

Nehody tramvají 15T začal Drážní úřad vyšetřovat loni v říjnu; úřad také rozhodl o nuceném snížení rychlosti. To potvrdilo několik zdrojů, a i když oficiální místa věc nekomentovala, nikdo to ani nevyvrátil. Jenže celá věc proběhla tak, že se mohl dopravní podnik odvolat. To také udělal a teď hraje hlavně o čas.

„Dopravní podnik 20. prosince ukončil výměnu pryžových segmentů na všech vytipovaných 120 kolech. O tom jsme informovali Drážní úřad technickou zprávou. Je to další krok k eliminaci potenciálních závad,“ uvedla mluvčí podniku Aneta Řehková. Zda se objeví další problémy s koly tramvají 15T, to podle ní ukážou až další měsíce.

Zákulisní informace teď hovoří o tom, že Drážní úřad pravděpodobně ustoupí a rychlost tramvají neomezí. „Přicházejí v úvahu dvě možnosti, a to takzvaná autoremedura, že sami rozhodneme o odvolání, nebo celý spis pošleme odvolacímu orgánu, kterým je ministerstvo dopravy,“ reagoval mluvčí Drážního úřad Martin Novák.