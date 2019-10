DPP musí po nehodách zkontrolovat 4000 kol svých nových tramvají. Aby mohly dál jezdit

Podle Milana Slunečka je problém poměrně závažný. „Když řeknu, že jednička je nejmenší problém a desítka nejhorší? Těžko se to hodnotí, ale šest,“ nastínil.

Záskok tramvají T6

I tyto kontroly ovlivnily provoz, bylo potřeba odstavit asi desetinu nových tramvají. Do provozu se potom vrátilo několik vozů typu T6 z devadesátých let, které dopravní podnik v poslední době vyřazuje a prodává do jiných měst – například Brna nebo Sofie. Dopravní podnik byl připraven nasadit i další v případě, že by na nové tramvaje opravdu dopadly drastičtější omezení.

„Některé mají platné zkoušky a revize, tudíž je možnost prodej pozastavit,“ řekl Milan Slunečko o vozech T6.

Tramvaje 15T odebíral pražský dopravní podnik od roku 2011. Jde o první plně nízkopodlažní vozy, které se v Praze objevily. Škoda představila prototyp již v roce 2009, ve zkušebním provozu se ale vyskytovaly problémy, které ho prodlužovaly. Od čtvrté série se mírně pozměnil design vozů a tramvaje dostaly klimatizaci. Praha prostřednictvím svého dopravního podniku zaplatila Škodě za 250 tříčlánkových tramvají více než 19 miliard korun.