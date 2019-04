Bránili jsme přátele, hájí se Nizozemci, kteří napadli číšníka v centru Prahy. Hrozí jim až osmnáct let vězení

„Chtěli jsme v Praze popíjet a užít si to, což jsme přesně dělali až do toho incidentu,“ uvedl v pondělí u pražského městského soudu anglicky Armin, který se před vzetím do vazby živil jako osobní trenér a kterému bude tento týden 29 let.

Se stejnou verzí ohledně počátku rvačky přišel i dvaatřicetiletý Aräsh, který před příletem do ČR podnikal v internetovém marketingu. Také on vypovídal v angličtině, tlumočníka do nizozemštiny bratři odmítli. „Vzpomínám si, že jsem někoho kopl dvakrát nebo třikrát do zad, ale byly to kopy nízké intenzity, zezadu do žeber,“ řekl. Přiznal také jeden kop do obličeje.

Cizinci z místa činu utekli a večer téhož dne odjeli do Berlína. Tvrdí, že to měli od počátku v plánu. Do Prahy se následně vrátili, protože odtud měli koupené letenky domů. Na pražském letišti je zadržela policie.

Bratři v pondělí uvedli, že netušili, že číšníkovi způsobili tak vážná zranění a že je policisté hledají. Z videa útoku, které zhlédli ve vazbě, byli podle vlastních slov v šoku. Vůbec se podle nich neshodovalo s jejich vzpomínkami. „Vypadalo to, že se chovám jako nějaký robot,“ řekl Aräsh.

Napadený muž krvácel do mozku

Číšník skončil v bezvědomí na jednotce intenzivní péče. Krvácel do mozku, měl zlomené obličejové kosti a poraněné oko, musel podstoupit operaci hlavy. V nemocnici se probral až po několika dnech, propuštěn byl loni v polovině května. Sám popsal útok tak, že se zapojil do sporu, protože chtěl pomoci kolegům. Nejprve šlo o slovní potyčku, až později přerostla ve fyzickou. „Bylo to jen o vlásek. Jedna rána, jeden kop navíc, a už jsem tu nemusel být,“ podotkl napadený muž.

Číšník tvrdí, že se to stalo tehdy, kdy se muži snažili do restaurace proniknout, v čemž jim obsluha chtěla zabránit. Jednoho z útočníků kopl poté, co se skupina vrhla na jiného číšníka. „Byly tam kopance do prostřených stolů, takže padaly skleničky, talíře, příbory, židle. Všichni hosté stáli na zahrádce v pozoru a pomaličku už utíkali pryč,“ vylíčil.

K soudu s oběma bratry se napadený nedostavil. „Od začátku se snažíme, aby se nepotkali. Je to přání mého klienta. Není schopný se před ně postavit. Bereme to tak, že se Armin Nahvi v přípravném řízení omluvil dopisem, chápu krok obžalovaného, který v pondělí učinil. Ale za nás je nereálné, aby se potkali,“ uvedl v pondělí u soudu zmocněnec číšníka Jiří Brych k žádosti Aräshe Nahviho, aby se mohl napadenému muži omluvit do očí.