Most Legií u Národního divadla se na týden uzavře. Technici zjišťují, v jakém je stavu

Omezení dopravy je naplánováno od pondělních 6:00 do pondělí 26. listopadu do 4:30. Pěší se přes most i na Střelecký ostrov dostanou, zůstane pro ně otevřen jižní chodník i výtah na ostrov.

Problémy se stavem mostů se dostaly do centra pozornosti poté, co v Troji na konci minulého roku spadla lávka. Kromě mostu Legií se nyní dělá diagnostika například Hlávkova mostu, připravuje se diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje, nebo Palackého most.

Koncem října bylo dočasně nutné uzavřít také jeden z mostů nad stanicí tramvají a metra Vltavská.