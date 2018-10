Na Vltavskou se ve čtvrtek vrátí tramvaje. Stav mostu ale nelze posoudit, chybí dokumentace

Na své pravidelné trasy kolem holešovické tržnice se ve čtvrtek ráno vrátí linky číslo 1, 12 a 25. Most na Vltavské Technická správa komunikací (TSK) uzavřela minulý týden na základě informací o jeho špatném stavu od společnosti Pontex, která prováděla diagnostiku mostu.

„V tento okamžik můžeme mluvit o tom, že je most zajištěný pro případ havárie. Pod mostem stojí čtyři masivní podpěry, které by zabránily jeho zřícení v případě, že by konstrukce mostu z předpjatého betonu zkolabovala,“ uvedl generální ředitel TSK Petr Smolka.

Ukončen bude provoz přívozu mezi tržnicí v Holešovicích a Karlínem. Ten měl skončit již minulý týden, kvůli havárii byl ale jeho provoz prodloužen. „Zítra už nebude jezdit ani náhradní autobusová linka číslo 296,“ uvedl ve středu náměstek ředitele ROPID Martin Šubrt.

Linka číslo 14 zatím Vltavskou a Štvanici nespojí

Tramvaje se zatím nevrátí do zastávek Štvanice a Těšnov. Nemohou totiž odbočit z Vltavské na Hlávkův most, podpěry stojí přímo v kolejišti. Linka číslo 34, která kvůli výluce v Lazarské nahrazuje linku číslo 14, tak i nadále pojede od Masarykova nádraží přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a do Vysočan.