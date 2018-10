Most na Vltavské nyní dostává provizorní oporu. Zhruba za týden by ho mohli otevřít

Podle mluvčího Taliána je informace TSK, že by práce mohly být hotové zhruba za týden, reálná. Řešení podle něj není nijak technicky či stavebně složité, náročná je spíše rychlost, kterou musela firma stavbu připravit, sehnat materiál a podobně.

„Myslím ale, že pokud nedojde k žádnému zásadnímu zádrhelu, tak by ten týden asi měl být odpovídající,“ řekl Talián. Dodal, že na každé stavbě se nicméně může přihodit něco, co harmonogram změní.

TSK ve středu uvedla, že plánuje most z důvodu rozsahu poškození zbourat, protože je to ekonomicky výhodnější než oprava, která už do dokonalého stavu ani nemusí být možná. Zbourá se i paralelní most, po kterém jezdí auta ve směru do centra. TSK nyní vypíše zakázku na projektanta, bourání a stavba je nicméně reálná až v řádu let.