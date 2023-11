Praha v přezkumném řízení zrušila noční zákaz vjezdu do části Starého Města

Pražský magistrát v přezkumném řízení zrušil noční zákaz vjezdu do části Starého Města. Rozhodnutí odboru pozemních komunikací a drah má ČTK k dispozici. Opatření nebylo náležitě odůvodněno a dopravní značení vůbec nevstoupilo v platnost, píše se v dokumentu. Značky do ulic namontovala na pokyn Prahy 1 v minulém týdnu Technická správa komunikací (TSK). Město je následně nechalo zneplatnit až do rozhodnutí v přezkumném řízení. Vyjádření radnice první městské části ČTK zjišťuje.