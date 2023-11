Na úpravu běžeckých tras na Šumavě budou chybět peníze. Zvažuje se zpoplatnění bílé stopy

Jenže pokud bude vydatná zima, servis pro běžkaře bude muset Regionální rozvojová agentura Šumava omezit. „Určitě by se zkracovaly úseky, určitě by se nejezdilo tak četně, jako jsme jezdívali,“ řekl vedoucí agentury Miloš Picek.

V některých oblastech na Šumavě by mohly vyjet rolby už před víkendem. Letos je ale bílá stopa bez generálního sponzora. Městys Strážný, který každý rok přispíval částkou tři sta tisíc korun, potřebuje letos peníze jinde.

„Je tam asfaltový podklad. Přes léto to slouží jako místní komunikace, takže to můžeme upravit v podstatě jako první trasy hned na začátku sezony,“ uvedl vedoucí areálu Zadov Luděk Sáska.

Běžkaři na Šumavě se zatím musí spokojit s pěti kilometry upravené běžecké stopy mezi Zadovem a Pláněmi. „Stopy jsou projeté, lehce zapadané. Ale vzhledem k tomu, že se tu pohybuje dost lyžařů, tak se to udrží sjízdné,“ komentoval situaci běžkař Lukáš Kuneš.

Jediným řešením do budoucna by podle provozovatele bílé stopy bylo zpoplatnění tras. „Máme velmi dobře spočítáno, že částky by měly být kolem pětatřiceti korun na denní známku,“ přiblížil Picek.

Celá šumavská magistrála má asi 106 kilometrů, vede přes celou Šumavu – z Gerlovy Huti u Železné Rudy až do jihočeské Zvonkové. Dalších asi pět set kilometrů tvoří místní okruhy. Například Borová Lada zaplatí za úpravu 30 kilometrů 90 tisíc korun. Kvilda už v minulosti část nákladů ušetřila jednou úpravou týdně místo tří.