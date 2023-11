Praha 1 zakázala vjezd v nočních hodinách do velké části Starého Města. Cílem je omezit hluk

Vozy dopravní obsluhy, místních obyvatel či taxislužby podle radního do oblasti stále vjedou, ale každého budou moci zastavit strážníci a zkontrolovat, že má důvod na místě být.

Krok vedení radnice učinilo bez toho, aby o něm předem informovalo, podle Ryvoly se tím chtělo vyhnout vyhrocené diskusi, která dopravní opatření často provázejí. Radní dodal, že opatření platí od čtvrteční noci a radnice ho předem konzultovala s městskou policií, která je připravena zahájit kontroly.

Terčem zákazu jsou podle radního především mladíci, kteří s oblibou v noci projížděli Starým Městem v okolí Dlouhé ulice v silných vozech či tam pořádali závody.

Strážníci budou moci ukládat pokuty

Opatření dává městské policii nástroj k tomu zahájit systematické kontroly a začít pokutovat ty, kteří vnímají noční cesty do historického centra jen jako povyražení. „Je to zatím to nejjednodušší, co teď můžeme udělat,“ řekl radní.