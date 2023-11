Olomoučtí radní podpořili sloučení divadla a filharmonie se zachováním obou orchestrů

Zvolená varianta fúze obou institucí podle města není nejúspornější, nicméně analýza ji označila za nejefektivnější z hlediska šíře i kvality kulturní nabídky. „Kromě provozních úspor umožní tato cesta spojené instituci dosáhnout větších výnosů mimo jiné třeba i díky lepšímu využití sálů a posílení zájezdové činnosti. V podstatě je to jediná varianta, která umožňuje nejen zachování šíře kulturní nabídky, ale také její další rozvoj,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák (Piráti). Materiál vypracovala pražská společnost Economic Impact Art, město za něj zaplatilo téměř čtvrt milionu korun.

„Radní se shodli na tom, že součástí finální zřizovací listiny bude jasně definovaná pozice Moravské filharmonie Olomouc včetně její značky. U spojené instituce doporučuje vedení města také zřízení garanční rady s účastí Moravské filharmonie, která bude dbát na vhodnou vyrovnanost dramaturgie,“ řekl Tichák.

Záměr sloučení divadla a filharmonie podle něj nejprve vyvolal vlnu emocí. „Na jednání rady nám ale jejich ředitelé jasně potvrdili, že zachování současného stavu je dále neudržitelné. Cílem těchto kroků je také ukončit dlouhodobou nejistotu pracovníků obou institucí,“ dodal.

Ředitel filharmonie se obává propouštění

Ředitel Moravské filharmonie Olomouc minulý týden uvedl, že v doporučené variantě analýza předpokládá škrtnout přes třicet pracovních míst, hlavně u uměleckých profesí. Poukázal i na to, že podobný model sloučených institucí se dvěma orchestry v Česku zatím nebyl vyzkoušen.

„Hlavním argumentem pro sloučení je především finanční úspora, která by měla činit zhruba deset až patnáct milionů korun ročně na straně nákladů ze zdrojů příspěvků zřizovatele. Tohoto stavu se však dle projekce dosáhne nejdříve za čtyři až pět let takzvaného přechodného období. Toto období samostatně bude finančně nákladnější než běžný provoz, analýza to naprosto jasně deklaruje. Avšak konkrétní výpočet či odhad těchto nákladů v analýze chybí,“ uvedl Harman.