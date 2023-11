Policisté se skládají na kolegu z Vysočiny, který vážně onemocněl

Lukáš Zíta pracuje u policie třináct let, aktuálně jako pomocník dozorčí služby. To proto, že do jeho života vstoupila vážná nemoc. „Letos v srpnu mi byla diagnostikována nemoc ALS. Začal jsem špatně mluvit a začaly se mi dělat tiky ve svalech,“ popsal policista ze Žďáru nad Sázavou.

„Vnímáme, že zapojení do služby je mu velkou podporou. Pokud to bude možné, bude Lukáš tuto pozici zastávat,“ řekla policejní mluvčí Kraje Vysočina Dana Čírtková.

Na vysněnou práci psovoda musel ale ze dne na den zapomenout. Služebního psa Jerryho, kterého vycvičil a který byl jeho parťákem čtyři roky, v říjnu odevzdal svému nástupci. Od té doby se neviděli, až teď. „Vazba mezi psem a psovodem je neskutečná, obzvlášť, když s ním byl takovou dobu, tak jsem se snažil dát pejskovi maximální péči,“ řekl nový majitel Jerryho Petr Plocek.

„Poznal jsem, že kolegové jsou opravdoví kamarádi a ta sbírka… teď budeme pohlížet do budoucnosti,“ řekl Lukáš Zíta. Už v lednu zahájí experimentální léčbu v Brně.