Část pěších u nádraží v Českých Budějovicích odmítá delší obchozí trasu kolem stavby a jde rušnou silnicí

Jít z vlakového nádraží rovnou k nejbližšímu přechodu v Českých Budějovicích teď není možné. Staví tam nový chodník a místo je oplocené. „Lidé chodí po silnici. Nevím, jestli by třeba nešlo kousek to zábradlí posunout,“ navrhla chodkyně Jana Volfová jinou úpravu okolí stavby, která by pěší nenutila tak daleko.

Cestující, kteří vycházejí z příjezdové haly budějovického nádraží nemohou odbočit doleva, měli by jít vpravo na obchozí trasu, která vede přes rušnou čtyřproudou silnici a je o dvě stě metrů delší. Většina lidí místo obejde. Někteří volí kratší, nebezpečnou trasu.