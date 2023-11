Jednadvacet ze třiceti dobrovolných hasičů z Rumburku podalo výpověď kvůli neshodám v týmu

Kvůli dlouhodobým neshodám hlavně s vedením nyní ze třiceti dobrovolných hasičů jednadvacet končí. „Lidi, kteří končí, mají dohromady odslouženo nějakých 560 let, takže to je docela slušná porce toho, co pro město udělali. Nám jde jen o to, aby nás někdo vyslyšel, aby někdo v jednotce udělal pořádek, což se doposud nestalo,“ okomentoval velitel sboru Martin Adámek.

Změny začaly přibližně před třemi lety s nástupem nového člena, který byl zároveň loni jmenován zástupcem velitele. Právě s tím většina nesouhlasila. Od té doby začala komunikace váznout. „Do hořícího domu jdete vždy ve dvou, někdo vám kryje záda. Teď se jeden na druhého nemůžeme spoléhat,“ popsal dobrovolný hasič ve výpovědi Zdeněk Vávra.

Na problémy se Česká televize chtěla zeptat zbylých kolegů i údajného viníka, hovořit ale nechtěli.