Dobrovolní hasiči si při zásahu v Hřensku zničili techniku. Dotace na novou jim nestačí

V Hřensku zasahovali například dobrovolní hasiči z obce Lázně Libverda. Jejich více než čtyřicet let stará Tatra byla po zásahu zhruba tři čtvrtě roku mimo provoz. Do garáže hasičů se vrátila až v těchto dnech.

Jenže ani přidělení dotace nemusí stačit, zapotřebí je totiž finanční spoluúčast. „Stávající dotační podmínky jsou dvakrát výhodnější, než byly doposud nebo do minulého roku, nicméně finanční náročnost na pořízení je pořád vysoká,“ uvedl starosta Lázní Libverda Jan Pospíšil (nestr.).

Pořízení nové cisterny přijde zhruba na devět milionů korun. Pro obec by to znamenalo, že by musela sama zaplatit částku okolo čtyř milionů korun. Jenže to je pro obec s osmnáctimilionovým rozpočtem příliš velká částka. „Jakékoli další zdroje financování jsou vítané,“ dodal starosta.

Pomůže sbírka?

S nápadem nyní přišel čtyřiadvacetiletý student letectví a horský záchranář Jan Machovič, a to uspořádat sbírku na pořízení techniky pro hasiče. „Ve chvíli, kdy selhává obecní rozpočet jako zdroj financování, tak je potřeba hledat nějaké alternativní zdroje. A cesta veřejné sbírky je jedna z nich, která by mohla být poměrně efektivní,“ řekl.

Peníze navíc obec nemusí mít hned. Pokud Lázně Libverda letos získají státní dotaci na nákup nové cisterny, mají potom zhruba necelé dva roky na to, aby doplatily svou část.