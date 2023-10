V Plzni vznikla nová vlaková zastávka Slovany. Pro cestující je lépe dostupná

Za více než dvě miliardy korun to ale není jen nová zastávka, Správa železnic přidala i tři a půl kilometru nových kolejí. „Určitě to bude rychlejší, bezpečnější, a hlavně jde o zkapacitnění trati. Teď zvládne mnohem víc vlaků,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„My bydlíme tady kousek, takže to je úplně super. Nemusíme tramvají na hlavní nádraží,“ řekl jeden z cestujících Vladimír Bořánek.

Zastávka Plzeň-Slovany je oproti původní na východním předměstí o kilometr blíž k hlavnímu nádraží. Prioritou Správy železnic je aktuálně stavět vlakové zastávky co nejblíž centrům měst tak, aby lidem dávalo smysl a měli motivaci vyměnit auta právě za autobusy nebo vlaky.

Prioritu má úsek Plzeň–⁠Domažlice

Je to první krok ke zrychlení trasy z Plzně do Českých Budějovic. Kompletní modernizace trati v celé délce ale bude muset ještě pár let počkat. „Modernizaci trati Plzeň –⁠ České Budějovice máme v hledáčku, ale víc energie i peněz se připravuje na úsek Plzeň–⁠Domažlice a dál státní hranice,“ přiznal Svoboda.

Původní zastávka v Koterově už je spolu s nádražní budovou minulostí. Vše se tam teď připravuje k tomu, aby za několik let mohla začít stavba třetí etapy východního okruhu. Silnice povede přímo tudy. Součástí dvoumiliardové investice už byl pro ni i tunelový zárodek. Jeho hloubení blízko kolejí bylo na celé stavbě to nejdražší.