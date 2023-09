Nová trať z Plzně do Stoda už má územní rozhodnutí, vydal ho Jihočeský kraj

Jihočeský krajský úřad vydal územní rozhodnutí k novostavbě trati z Plzně do Stoda. To měl přitom původně vydávat Plzeňský kraj, jenže ten neměl dost úředníků. Ministerstvo dopravy tak schvalování kvůli dvouletému průtahu přesunulo do sousedního kraje. Trať za devět miliard korun chtěla Správa železnic (SŽ) začít stavět už loni, teď to má být až rok 2025.