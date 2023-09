V Brně začala stavba multifunkční arény za šest miliard korun

„V Brně je hodně toho, co se chystá a co Brno potřebuje. Jsou to velké cíle, které zvyšují kvalitu života. Také na tomto místě vzniká něco opravdu velkého,“ řekl premiér. Věří, že hala citelně rozšíří možnosti Brna a přiláká tam návštěvníky. Podle něj je to důležitý krok k tomu, aby Brno bylo ještě lépe vidět.

Primátorka připomněla, že to, o čem se v Brně po mnoho let jen diskutovalo, získalo jasné obrysy v únoru 2019. Tehdy padlo rozhodnutí postavit novou, moderní a skutečně multifunkční halu v západní části výstaviště poblíž pavilonu Z.

„Rozhodující byla poloha poblíž centra města, možnost nekomplikovaného vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům a jako klíčová se ukázala dopravní obslužnost, kterou ještě posilujeme,“ řekla Vaňková.