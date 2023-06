Multifunkční hala v Brně bude „extrémně předražená“, míní Hollan. Nic neztratíme, reagoval Aberl

Podle Hollana je naopak stavba „extrémně předražená“ a městský rozpočet příliš zatíží jak při investici, tak při provozu. „Bude to pro město prakticky neúnosné,“ řekl.

Připomněl, že projekt vznikl již před časem a nyní je podle něj „paradoxně vhodná doba“ na postavení haly. „Máme na to rozpočet Brna přichystaný, situace vypadá příznivě,“ řekl Aberl.

Podle Aberla je Hollanovo tvrzení nepravdivé. „Neztratíme vůbec nic. Nezastavujeme absolutně žádný investiční projekt,“ reagoval. Zmíněné projekty podle něj byly zastavené z jiných důvodů, které nejsou nijak spojeny s plány na stavbu multifunkční haly.

Podle Hollana by byl zanedbatelný i kulturní přínos stavby. Aberlovo tvrzení, že by hala přilákala populární hudební skupiny i vážnou hudbu, podle něj neobstojí. „Pro vážnou hudbu to například není vůbec. Pro vážnou hudbu se staví právě koncertní sál, který má mimochodem dvojnásobnou dotaci oproti této multifunkční hale ze státního rozpočtu,“ řekl.

O evropské dotaci by mělo být jasno v červenci

Predikce, že by kulturní akce do plánované brněnské haly přivedly 360 tisíc návštěvníků, označil Hollan za „hausnumera“, která „z ničeho nevychází“. Aberl reagoval tím, že výroky opozičního zastupitele jsou „nesmysly“. „Bude to velice lukrativní a dobré místo pro koncerty,“ domnívá se.

Město také stále čeká na takzvanou notifikaci Evropské komise, která hodnotí, jestli je takový projekt možné podpořit z veřejných zdrojů. „Je to poslední krůček, který nám schází k výstavbě haly. Pokud ji dostaneme, tak můžeme stavět,“ uvedl Aberl. O notifikaci by podle něj Evropská komise měla rozhodnout do půlky července.