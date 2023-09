Tuchoměřičtí v referendu odmítli vznik kasin. Hlasovat přišlo 61 procent obyvatel

V jedenapůltisícové obci, která leží v blízkosti pražského Letiště Václava Havla, chtějí investoři otevřít dvě kasina – jedno zcela nové a druhé v prostorách již existujícího obchodního centra. Starosta Pavel Cihlář na druhé straně slíbil, že pokud se obyvatelé postaví proti návrhu, předloží zastupitelstvu vyhlášku, která by v Tuchoměřicích zcela zakázala hazard.

K závaznosti výsledků referenda je zároveň potřeba, aby se pro určitou variantu vyslovilo nejméně 25 procent všech voličů. V Tuchoměřicích bylo u otázky, která se týkala samotného povolení hazardních her, proti 85 procent hlasujících, což bylo zároveň 52 procent všech oprávněných tuchoměřických voličů. U doplňující otázky bylo proti 62 procent hlasujících, tedy 38 procent oprávněných osob.

Podle Cihláře by provozování kasin přineslo do obecního rozpočtu 30 milionů korun ročně, investor sliboval i násobně vyšší částku. Odpůrci sdružení v iniciativě Tuchoměřice proti hazardu se naproti tomu stavěli proti tomu, aby se rozvoj obce financoval z hazardu. Poukazovali na riziko vzniku závislostí a obávali se, jaký celkový dopad na Tuchoměřice by fungování kasin mělo.

Obavy nezmírnila ani ambice radnice zřídit v případě otevření kasin obecní policii. Toho se týkala doplňující druhá otázka v referendu, v níž voliči odpovídali právě na dotaz, zda by případně měla obecní policie vzniknout.