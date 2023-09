Vedoucí kroužků, který dle obžaloby zneužíval chlapce, nepravomocně odsouzen na osm let

Táborský soud poslal na osm let do vězení devětatřicetiletého Jana Bártu, který podle obžaloby jako vedoucí sportovních a volnočasových kroužků pohlavně zneužíval nezletilé chlapce. Muž patří do skupiny, jejíž členové si podle kriminalistů na internetu vyměňovali zkušenosti a rady, jak se přes kroužky nebo spolky dostat k dětem. Skupina podle policejního prezidia zasahuje do několika regionů. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně i obhájci si ponechali lhůtu pro případné odvolání.