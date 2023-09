Policie stíhá skupinu lidí obviněných, že pomocí zájmových kroužků zneužívali děti

Letos v červnu policejní mluvčí Soňa Štětínská informovala, že se policii podařilo prokázat, že muž, který působil v ostravském oddíle zaměřeném na mimoškolní volnočasové aktivity pro děti, znásilnil několik chlapců.

„Muž se v rámci organizování aktivit a akcí oddílu dopouštěl na jím vytipovaných nezletilých chlapcích ve věku od deseti do patnácti let jednání značně zasahujícího do jejich sexuální integrity. Sexuální útoky na tyto zvlášť zranitelné oběti měly různé podoby a měly se stávat při oddílem realizovaných akcích na několika místech našeho kraje, ale i v zahraničí, a to pravděpodobně již od roku 2000 do současnosti,“ uvedla Štětínská.