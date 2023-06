Za sexuální zneužití studentek gymnázia v Krupce dostal pedagog 28 měsíců vězení

Obžalovaný ve svém závěrečném projevu celé věci litoval. Přiznal, že s jednou ze svých obětí měl dlouhodobý vztah. „Nebylo to tak, že bych přemýšlel, plánoval a někoho se snažil svádět,“ uvedl pedagog s tím, že své skutky nechce zlehčovat. „Vnímám to jako svoje obrovské selhání a zasloužím si za to být potrestán,“ dodal.

Státní zastupitelství muže obžalovalo z pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku. Pedagogovi hrozily dva roky až deset let vězení, protože se trestného činu podle žalobce dopustil z pozice učitele. Učitel na gymnáziu od loňska nepůsobí.

Obtěžování na táboře

Podle obžalovaného pedagoga se sporná událost stala na táboře, kam studenti gymnázia jezdili. Obžalovaný na minulém jednání soudu uvedl, že je skutek popsaný chybně. Oběť mu seděla při jedné z táborových her na klíně, když jeli autem.

Podle státního zástupce učitel poškozenou při jízdě osahával, obžalovaný tvrdil, že to nebylo proveditelné. Ve čtvrtek u soudu doplnil, že měl brát v potaz její nesouhlas a situaci přehodnotit ve chvíli, kdy mu na klíně sedět odmítla.