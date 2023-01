Policie navrhla obžalovat učitele kvůli údajnému zneužití studentek z gymnázia v Krupce

Policie navrhla obžalovat pedagoga obviněného z pohlavního zneužití studentek z biskupského gymnázia v Krupce na Teplicku, kde vyučoval. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let, řekla policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Ondřej Langr z okresního státního zastupitelství v Teplicích sdělil, že si státní zástupce musí spis ještě prostudovat. Odhaduje, že zhruba do tří týdnů by mohl žalobce rozhodnout o dalším postupu.